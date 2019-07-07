РИАМО - 7 июл. Музеи Московского Кремля представят 27 экспонатов из своего собрания на выставке «За службу и храбрость. К 250-летию учреждения ордена Святого Георгия», которая откроется 10 июля в Коломенском, сообщается на сайте министерства культуры РФ.

Выставочный проект продолжит ряд мероприятий, посвященных 250-летию ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия, учрежденного императрицей Екатериной II в 1769 году.

«Орден Святого Георгия считался самой почетной боевой наградой дореволюционной России. В 2000 году он был восстановлен в качестве высшей награды Российской Федерации. Музеи Московского Кремля демонстрируют на выставке уникальные предметы, связанные с современными награждениями», - говорится в сообщении.

На экспозиции можно будет увидеть знаки ордена Святого Георгия II, III и IV степеней, портреты награжденных, а также особую памятную медаль, выпущенную по случаю учреждения ордена.

Выставка создаст целостный историко-художественный образ ордена Святого Георгия и других знаков отличия этой военной награды как культурного феномена XVIII — начала ХХ веков. Это позволит сформировать у посетителей ясное представление о наградной системе России и той культурной среде, в которой она существовала.

«Гости узнают, что такое орден Святого Георгия, как им награждали, кто и за какие подвиги получал награды. Также посетители смогут увидеть иконы Святого Георгия Победоносца — покровителя ордена, всмотреться в лица георгиевских кавалеров, познакомиться со свидетельствами их воинских подвигов, увидеть Георгиевское оружие и Георгиевские награды», - добавляется в материале.

Выставка завершится 13 октября 2019 года.

Двадцать шестого ноября 1769 года императрица Екатерина II учредила орден Святого Георгия. По ее мысли, «в числе могущих получить сей орден суть все те, кои в сухопутных и морских войсках наших добропорядочно и действительно штаб- и обер-офицерами службу отправляют, а из генералитета те, кои, в войске служа, противу неприятеля отменную храбрость или военное отличное искусство показали». Именно поэтому девизом ордена стали слова «За службу и храбрость».