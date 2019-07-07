РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 июл. В парке Талалихина подмосковного Подольска в воскресенье состоялся V благотворительный забег с участием представительниц фестиваля «Невесты Подмосковья-Перезагрузка», началось мероприятие с танцевального флешмоба, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В парке имени Талалихина в воскресенье прошел V юбилейный благотворительный забег в помощь маленькой Варваре, которая страдает от генетического заболевания – спинальной мышечной атрофии. Традиционно в спортивном мероприятии приняли участие 10 команд, в каждой из которых было по 10 участников. Началась программа с танцевального флешмоба.

«В этом году состоялся юбилейный благотворительный забег, история которого началась с фестиваля «Невесты Подмосковья», именно поэтому в мероприятии традиционно поучаствовали и представительницы фестиваля «Невесты Подмосковья-Перезагрузка», которые отдельно пробежали небольшую дистанцию на каблуках и в свадебных платьях», - сказала организатор мероприятия Ольга Писцова.

Она отметила, что всего в забеге приняло участие 100 человек и 15 невест, среди которых организаторы выбрали самую спортивную.

Первыми в забеге прибежала команда американского футбола «Витязь», вторыми – команда компании «Русский хлеб», а третьими - команда «Гвардейцы».

В завершение забега активисты РОД «Вольница» совместно с невестами отправились ко Дворцу культуры «Октябрь». Там для гостей праздника, посвященного Дню семьи любви и верности, будут игры, танцы, флешмоб и многое другое.