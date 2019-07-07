РИАМО - 7 июл. Электричками Центральной пригородной пассажирской компании в первом полугодии воспользовались более 285 миллионов пассажиров, это на 2,2% больше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщается на сайте ЦППК.

«Пик перевозок на всех направлениях зафиксирован в апреле. Больше всего пассажиров за отчетный период перевезли электропоезда компании на Ярославском, Казанском и Горьковском направлениях. Традиционно эти направления входят в топ-3 по количеству отправленных пассажиров», - говорится в сообщении.

Вместе с тем, по сравнению с прошлым годом, самый значительный рост у Павелецкого направления МЖД — почти 7%.

На рост пассажиропотока влияли многие факторы, в том числе системная работа над созданием сервисов для комфорта и удобства каждой поездки. За последние полгода ЦППК запустила поезда для МЦД «Иволга» на участке Подольск - Царицыно, сделала доступной оплату с помощью Samsung Pay в мобильном приложении.

«Компания назначала дополнительные электропоезда и вводила в маршруты дополнительные остановки в праздники и во время проведения масштабных фестивалей. На ряде станций перед началом дачного сезона компания открыла сезонные кассы. Значимым событием первой половины 2019 года стало открытие остановочного пункта «Инновационный центр» на Белорусском направлении», — заключается в материале.