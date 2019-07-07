РИАМО - 7 июл. Неизвестный украл флешки более чем на 4 миллиона рублей со склада магазина, торгующего электронным и телекоммуникационным оборудованием, на Дорогобужской улице в столице, по данному факту возбудили уголовное дело, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

По его словам, 5 июля в службу «02» со службы «112» сообщили о вскрытии помещения по адресу: Москва, улица Дорогобужская, дом 14.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что с 18:00 4 июля до 09:50 5 июля неизвестный, находясь в складском помещении ООО (оптовая торговля электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями) по вышеуказанному адресу, взломав сейф, совершил кражу флеш-накопителей (принадлежат данному ООО), скрылся», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что материальный ущерб составил около 4,219 миллиона рублей. По данному факту возбудили уголовное дело.