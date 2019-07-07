РИАМО - 7 июл. На территории столичной ВДНХ начался Международный фестиваль искусств «Вдохновение», гости мероприятия смогут посмотреть спектакли европейских театров, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«На ВДНХ начался Международный фестиваль искусств «Вдохновение». Гости увидят спектакли европейских театров, инсталляции современных художников. А худрук проекта Ингеборга Дапкунайте подготовила программу в жанре литературного театра», - написал Собянин в Twitter.

Как отметается на сайте мероприятия, в программе заявлено более 20 спектаклей разных форматов и жанров, которые покажут на площадках ВДНХ: в обновленном Зеленом театре ВДНХ, в Доме культуры, в павильоне ЭКСПО и на площади Промышленности.

Кроме того, гости фестиваля смогут увидеть перформансы и инсталляции современных российских и зарубежных художников, например, посвященную дружбе народов инсталляцию знаменитого на весь мир французского архитектора Оливье Гросстета.

Главным сюрпризом для гостей фестиваля станет постановка «Земля Нод» (The Land of Nod) театральной компании FC Bergman (Нидерланды/Бельгия).

В воскресенье в 20:00 на фестивале будет представлен сценарий пьесы «Иван Тургенев. Метафизика любви», написанный народным артистом России, кинорежиссером Сергеем Соловьевым. Это история любви русского писателя и французской оперной певицы Полины Виардо.