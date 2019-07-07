РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 июл. В подмосковных Люберцах наградили медалями победителей всероссийского турнира по теннису «Открытое первенство горокруга Люберцы - Люберцы Open», сообщается в Instagram-аккаунте спорткомитета администрации муниципалитета.

С 1 по 6 июля на открытых кортах теннисного центра «Подмосковье» прошел всероссийский турнир российского теннисного тура «Открытое первенство горокруга Люберцы - Люберцы Open». Соревнования проходили в шести категориях: юноши и девушки до 15 лет, юниоры и юниорки до 19 лет, парный смешанный разряд до 15 лет и парный смешанный разряд до 19 лет.

«В категории «Девушки до 15 лет» первое место заняла Софья Бердичевская, второе - Мария Классен. Третье место у Александры Герасимовой. Все спортсмены из Москвы. В категории «Юноши до 15 лет» победил Илья Теребков из Мытищ. Второе место было у Макара Елесина из Раменского, третье - у Александра Морозова из Мытищ», - говорится в сообщении.

В категории «Юниорки до 19 лет» выиграла Александра Борисова из Москвы, второе место у Алины Старковой, третье - у Ангелины Данюковой из Балашихи.

В турнире приняли участие более 120 спортсменов из разных регионов России.