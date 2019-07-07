РИАМО - 7 июл. Неизвестный похитил автомобиль Toyota RAV4 стоимостью 1,5 миллиона рублей от дома в СНТ «Горняк» Рузского городского округа, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Шестого июля в 09:49 в дежурную часть отдела полиции обратилась москвичка 1972 года рождения с заявлением о том, что с 22:30 5 июля до 09:45 6 июля от дома в СНТ «Горняк» поселка Тучково Рузского городского округа неизвестный похитил ее автомашину Toyota RAV4 2017 года выпуска», — сказал собеседник агентства.

По его словам, сумма ущерба составила 1,5 миллиона рублей. Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», заключил представитель пресс-службы.