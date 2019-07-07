РИАМО - 7 июл. Ссора двух мужчин в Подольске закончилась поножовщиной, пострадавшего доставили в больницу с проникающим колото-резаным ранением живота, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Пятого июля в 17:47 от дома на улице Кирова в Подольске бригадой скорой помощи с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости в ГБУЗ Московской области «Подольская ГКБ» доставлен и госпитализирован местный житель 1992 года рождения», - сказал собеседник агентства.

По его словам, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска за совершенное преступление установлен и доставлен в отдел полиции местный житель 1968 года рождения.

«Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков в ссоре. В отношении задержанного избрана мера пресечения – подписка о невыезде», - уточнил представитель пресс-службы.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».