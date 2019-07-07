РИАМО - 7 июл. Неизвестный вскрыл дверь автомобиля Mercedes-Benz S 600 на подземной парковке на улице Маршала Тухачевского в столице и похитил пакет с крупной суммой денег, по данному факту возбудили уголовное дело, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

По его словам, 6 июля в службу «02» со службы «112» сообщили о краже по адресу: Москва, улица Маршала Тухачевского, дом 58.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что с 22:50 5 июля до 08:30 6 июля неизвестный, находясь на подземной парковке дома по указанному адресу, вскрыл заднюю левую дверь автомобиля Mercedes-Benz S 600 (принадлежит АО) и совершил из него кражу пакета с денежными средствами в сумме 2,16 миллиона рублей, принадлежащими данному АО, скрылся», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбудили уголовное дело.