РИАМО - 7 июл. Неизвестный похитил 30 тысяч долларов США (около 1,902 миллиона рублей) из квартиры на Загородном шоссе в столице, по данному факту возбудили уголовное дело, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

По его словам, 6 июля в службу «02» из службы «112» сообщили о краже по адресу: Москва, Загородное шоссе, 6.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 22 июня с 11:00 до 14:00 неизвестный, находясь в квартире по вышеуказанному адресу, совершил кражу денег в сумме 30 тысяч долларов США, принадлежащих женщине», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что материальный ущерб составил около 1,902 миллиона рублей. По данному факту возбудили уголовное дело.