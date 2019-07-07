РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 июл. В подмосковных Люберцах провели акцию «Школа ЖКХ нашего двора», в ее рамках жителям разъяснили работу блока ЖКХ, мероприятие посетили более 12 тысяч человек, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

«Акция «Школа ЖКХ нашего двора» прошла в 16 управляющих компаниях городского округа Люберцы. На этой акции жители смогли задать вопросы, касающиеся работы жилищно-коммунального хозяйства», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что в акции участвовали специалисты управляющих компаний, представители администрации, профильных ведомств, а также государственные жилищные инспекторы.

В первой акции «Школа ЖКХ нашего двора» 6 июля приняли участие 626 управляющих организаций из всех муниципалитетов, акцию посетили более 12 тысяч человек.