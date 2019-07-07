РИАМО - 7 июл. В первые дни июля в столице средняя температура оказалась на 3 градуса ниже нормы, на следующей неделе также сохранится прохладная погода, на выходных будет около плюс 16-18 градусов, сообщается на сайте «Метеовести».

«Первая неделя июля пока не радует теплой погодой жителей центральных областей Европейской России. В частности, в столице средняя температура воздуха с начала месяца составляет плюс 16,3 градуса, что примерно на 3 градуса ниже климатической нормы. При этом прогнозы говорят о том, что возвращения жары в регионе не стоит ожидать как минимум до середины июля», — говорится в сообщении.

В первые два дня новой недели натиск холодного воздуха ослабеет, и днем столбики термометров будут преодолевать 20-градусную отметку. 12 июля в выходные снова похолодает до 16-18 градусов.

В начале второй половины месяца немного потеплеет, но температурный фон по-прежнему будет немного ниже климатической нормы.