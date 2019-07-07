РИАМО - 7 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил всех желающих отдохнуть на территории парков и природных зон Подмосковья.

«Хорошего воскресенья. Отдыхайте в Подмосковье, в парках на природе. Погода не очень жаркая, но все равно прекрасное лето», - сказал Воробьев в видео, опубликованном в его аккаунте в Twitter.

В Московской области реализуют проект «Лето в Подмосковье», основная задача которого - привлечь туристов в небольшие города региона. В рамках проекта подготовлены разнообразные мероприятия и туристические маршруты. Кроме того, жителей области ждут события под брендом «Подмосковные вечера», их проведут в каждом муниципалитете.

О достопримечательностях и культурных событиях в городах Подмосковья можно узнать на сайте welcome.mosreg.ru. Кроме того, на сайте можно выбрать маршрут, а также варианты, как добраться до города, где остановиться, где поесть, какие есть некие скидки, купоны.

Там же можно посмотреть и график музеев, и какие музеи, где со скидкой проходят выставки. Узнать, какие будут спортивно-оздоровительные мероприятия.

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