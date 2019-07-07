РИАМО - 7 июл. День памяти писателя Антона Чехова пройдет в подмосковном Мелихове 20 июля, его главным событием станет благотворительный литературно-музыкальный марафон «Не уставайте делать добро!», который в третий раз будет проходить в музее, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Антон Павлович Чехов оставил после себя не только 18-томное собрание сочинений, но и построенные за его средства три школы в Серпуховском уезде, санаторий в Ялте, библиотеку в Таганроге. Бесплатно лечил больных на протяжении всей жизни, помогал голодающим, боролся с эпидемией холеры, участвовал в переписи населения, и это далеко не весь список его добрых дел», — говорится в сообщении.

Основная цель марафона – воспитание милосердия, привлечение внимания общественности, оказание неотложной помощи семьям с детьми. Средства, собранные в этот день получит семья из городского округа Чехов, которая остро нуждается в материальной поддержке.

Программу дня откроет панихида у памятника Чехову, а затем мероприятия марафона продолжатся на нескольких площадках.