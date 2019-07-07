РИАМО - 7 июл. Неизвестный похитил автомобиль Toyota Camry стоимостью почти 2 миллиона рублей от дома в поселке Литвиново городского округа Щелково, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Шестого июля в 00:10 в дежурную часть отдела полиции обратился мужчина 1961 года рождения, проживающий по адресу: городской округ Щелково, поселок Литвиново, дом 4, с заявлением о том, что с 15:00 1 июля до 23:20 5 июля от дома по адресу проживания неизвестный похитил его автомашину Toyota Camry 2019 года выпуска», - сказал собеседник агентства.

По его словам, сумма ущерба составила 1,954 миллиона рублей. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.

Он отметил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража».