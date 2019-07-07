РИАМО - 7 июл. Оперуполномоченные отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЮАО ГУ МВД России по Москве задержали двоих подозреваемых в мошенничестве с продажей лодочного мотора, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по столице.

«В полицию поступило заявление от москвички о мошенничестве. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых. Ими оказались неработающие 30-летний и 29-летний жители столицы», - говорится в сообщении.

Установлено, что злоумышленники создали подставную фирму по продаже бытовой техники и различных запчастей. В интернете они от имени своей компании создали сайт, на котором разместили рекламу о продаже указанной продукции и оставили контактные данные для связи.

Потерпевшая нашла на нем объявление о продаже лодочного мотора. Женщина перевела денежные средства на счет злоумышленников, а обещанный товар не получила. Завладев деньгами, злоумышленники перестали выходить на связь. Похищенным они распорядись по своему усмотрению.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В ходе проверки полицейские установили причастность подозреваемых к ранее совершенному аналогичному эпизоду противоправной деятельности на территории Московского региона.

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление, розыск и задержание возможных соучастников противоправной деятельности.