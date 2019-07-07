РИАМО - 7 июл. Состояние девочки, которую избили в Ингушетии, оценивается врачами как тяжелое, на данный момент ребенок находится в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве, сообщил РИАМО представитель пресс-службы больницы.

Четвертого июля 2019 года в Детскую республиканскую клиническую больницу Республики Ингушетия была доставлена семилетняя девочка с множественными телесными повреждениями, в том числе переломами и гангреной верхних конечностей. Ее доставили рейсовым бортом в Москву для прохождения лечения в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

«Состояние ребенка остается тяжелым. Несмотря на проводимую комплексную терапию, улучшения в состоянии верхних конечностей нет. Выражен сухой некроз пальцев правой кисти и грубые изменения мышц плеча и предплечья. Решено в настоящий момент от операции воздержаться для четкого определения жизнеспособности тканей», - сказал собеседник агентства.

Как уточняется на сайте СК РФ, по версии следствия, девочку избила 35-летняя жительница города Сунжа, которая является ей родной тетей по линии отца. Девочка воспитывается в семье тети без оформления каких-либо документов, в том числе об установлении опеки, мать проживает отдельно.

Подозреваемая вину не признала. Суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу.