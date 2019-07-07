РИАМО - 7 июл. Преодоление водной преграды на подмосковном полигоне Головеньки отработали свыше 100 экипажей танков Т-80 гвардейской танковой армии Западного военного округа, сообщается на сайте министерства обороны РФ.

«Занятия по подводному вождению с танкистами прошли на вододроме глубиной до 5 метров и шириной более 100 метров. В условиях отсутствия видимости механики-водители, ориентируясь по приборам, осуществляли управление боевой машиной по дну без переключения передач, остановок и резких поворотов», - говорится в сообщении.

Танкисты экипировались в индивидуальные аварийно-спасательные средства, изолирующие противогазы ИП-5, предназначенные для подъема на поверхность воды при эвакуации в случае остановки танка или его затопления. С изолирующим противогазом военнослужащий может провести под водой около часа.

Для допуска к вождению под водой танкисты прошли курс легководолазной подготовки, в ходе которого на специальном затапливаемом макете танка отработали нормативы по использованию изолирующего противогаза и покиданию боевой машины при остановке двигателя.