РИАМО - 7 июл. Врачи в подмосковной Ивантеевке помогли пациенту с заболеванием, осложненным болезнью легких, случай оказался неординарным, но сейчас пациент чувствует себя хорошо, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

В инфекционное отделение Ивантеевской больницы Минздрава Московской области поступил 36-летний пациент с подозрением на плевропневмонию. Мужчина жаловался на высокую температуру — свыше 39 градусов, боли в левом боку, усиливающиеся при глубоком дыхании, слабость.

«При проведении рентгенографии грудной клетки у больного выявлен экссудативный плеврит - воспаление плевральных лепестков, оболочек, окружающих каждое легкое. Антибактериальная терапия не приносила результатов: сохранялась лихорадка до 39-40 градусов. При проведении УЗИ в забрюшинном пространстве врачи обнаружили образование, которое в последующем оказалось абсцессом», — сказал главный врач Ивантеевской больницы Сергей Багин.

Он добавил, что больному провели операцию. На фоне дальнейшего лечения самочувствие значительно улучшилось: температура нормализовалась, болей нет.

По словам Багина, это неординарный случай. Абсцесс забрюшинного пространства встречается нечасто, в данном случае осложнение возникло на фоне вторичного иммунодефицита. Сейчас пациент чувствует себя хорошо, выписан домой на амбулаторное лечение. Врачами рекомендованы консультации у фтизиатра и инфекциониста.