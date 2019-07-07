РИАМО - 7 июл. Возвращения тепла в Москву стоит ждать не раньше середины июля, ближайшие дни температура в столице ожидается чуть ниже нормы, сообщил РИАМО дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«Мы еще не знаем, что будет определять погоду дальше. Но до 15-го числа, то есть до середины июля, тепла в столице не будет точно. Не обязательно это будет сегодняшний циклон или какая-то другая синоптическая ситуация, но тепла до середины месяца можно не ждать», - сказал собеседник агентства.

На следующей неделе в Москве и Подмосковье ожидается температура ниже климатической нормы, столбики термометров зафиксируются на отметке 19-22 градуса, при этом во все дни ожидаются кратковременные дожди.

Ночные температуры будут примерно 9-13 градусов, дневные от 19 до 22 градусов.