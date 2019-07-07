РИАМО - 7 июл. На пересечении улиц Краснобогатырская и Богатырский Мост на трамвайных путях легковой автомобиль столкнулся с «Газелью», в результате происшествия никто не пострадал, движение на трамвайных путях не перекрывалось, сообщил РИАМО представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Москве.

«Около 10 часов на пересечении улиц Краснобогатырская и Богатырский Мост на трамвайных путях произошло столкновение легкового автомобиля Nisssan и «Газели». Никто не пострадал», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что движение на трамвайных путях не перекрывалось. Общественный транспорт движется в графике.