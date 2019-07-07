РИАМО - 7 июл. Полицейские задержали пенсионера, который ножом ранил мужчину на Туристской улице в столице, по данному факту возбудили уголовное дело, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

По его словам, 5 июля из службы «03» в службу «02» сообщили об обнаружении мужчины с ножевым ранением по адресу: Москва, Туристская улица, дом 17.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции по указанному адресу с проникающим колото-резаным ранением шеи обнаружен мужчина 1976 года рождения, неработающий, который госпитализирован в медучреждение. Со слов пострадавшего, 5 июля в 21:20 указанное ранение получил от неизвестного», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что 6 июля в 12:15 в квартире в доме 19 по Туристской улице задержали пенсионера 1959 года рождения, который был изобличен в совершении этого преступления.

По данному факту возбудили уголовное дело, заключил представитель пресс-службы.