РИАМО - 7 июл. За шесть прошедших дней июля среднесуточная температура в столице примерно на один градус была ниже нормы, осадков выпало чуть более 6% месячной нормы, сообщается на сайте «Метеоновости».

Норма осадков в июле составляет 94 миллиметра.

«Осадков за это время (за шесть дней - ред.) по станции ВДНХ выпало немного, всего 6 миллиметров. И июль пока не оправдывает своей репутации самого дождливого месяца года», - говорится в сообщении.

На ближайшей неделе на Европейской территории России будет преобладать пониженный фон атмосферного давления, тепла москвичи не увидят, температура едва будет достигать отметки в 20 градусов, в отдельные дни на градус-другой выше ее.

Дожди в ближайшие несколько дней ожидаются небольшими. Погода будет облачная с прояснениями.