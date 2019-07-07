РИАМО - 7 июл. В Мытищинскую стоматологическую поликлинику Минздрава Московской области обратился пациент с необычной патологией - между двумя центральными зубами у мальчика выросли два сверхкомплектных зуба, врачи сумели помочь ребенку, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

«Данная патология встречается довольно редко, однако в последнее время случаи развития участились. Пациенту был составлен план лечения. Сняты диагностические модели. Два сверхкомплектных зуба удалены. Промежуток между ними сведен при помощи брекет-системы», - сказала заведующая детским отделением, врач-ортодонт Мытищинской районной стоматологической поликлиники Светлана Серегина.

Она добавила, что дальнейшее ортодонтическое лечение начнется по достижении ребенком 14 лет.