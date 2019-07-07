РИАМО - 7 июл. Труп мужчины с колото-резаными ранениями грудной клетки обнаружили в подмосковном Дзержинском, по подозрению в убийстве задержали приезжего из Тамбовской области, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Шестого июля в 00:35 на улице Карьер Зил в Дзержинском с колото-резаными ранениями грудной клетки обнаружен труп мужчины 1978 года рождения, проживавшего по вышеуказанному адресу, зарегистрированного по адресу: Саратовская область, Советский район, поселок Пушкино, улица Молодежная», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска совместно с участковым уполномоченным полиции за совершенное преступление установлен и доставлен в следственный отдел по Люберцам ГСУ СК России по Московской области ранее судимый мужчина 1985 года рождения, зарегистрированный в Тамбовской области.

«Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре», - добавил представитель пресс-службы.

Он отметил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».