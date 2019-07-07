РИАМО - 7 июл. Солисты, хор и оркестр Большого театра в воскресенье дадут бесплатный концерт для всех желающих на Театральной площади в Москве, начало в 15:00, сообщается на сайте театра.

«Второй год подряд Большой собирается шагнуть навстречу своей публике, выйдя на Театральную площадь: 7 июля наши солисты, хор и оркестр дадут здесь настоящий, полноценный концерт, в программу которого вошли номера-хиты из оперного репертуара, исполняемого на концертных подмостках», - говорится в сообщении.

Подмостки будут установлены перед историческим зданием Большого театра. Вход свободный, но количество мест ограничено, так что их надо занимать немного заранее (начало назначено на 15:00).

«Международный фестиваль «Опера без границ» инициирован компанией BMW Group Россия. Подобные концерты под эгидой BMW уже состоялись в Лондоне, Берлине, Мюнхене», - уточняется в материале.

Прошлогодний концерт, прошедший в рамках этого проекта, был приурочен к 15-летней годовщине сотрудничества компании с Большим театром.