РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 июл. Подольские волонтеры передали продукты питания инвалиду, который нуждается в реабилитации после инсульта, сообщатся в группе «Волонтерское движение «Милосердие - Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«На днях волонтеры движения «Милосердие - Подольск» встретились с инвалидом II группы Павлом Дегтяревым, который нуждается в реабилитации после инсульта. Активисты возили его в банк для оформления карточки. Также оказали помощь продуктами питания», - говорится в сообщении.

Волонтеры надеются на то, что после реабилитации Дегтярев сможет работать и поверит в свои силы.