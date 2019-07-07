РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 июл. В деревне Сергеевка городского округа Подольск огнеборцы ликвидировали возгорание в одном из частных домов, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В Подольске 6 июля в 19:24 в оперативно-дежурную смену поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Московская область, городской округ Подольск, деревня Сергеевка. В 22:08 ликвидация последствий пожара. Пострадавших нет», - говорится в сообщении.

Всего в тушении возгорания в доме принимали участие четыре единицы техники и 16 человек.