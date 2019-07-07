РИАМО - 7 июл. На следующей неделе в Москве и Подмосковье ожидается температура ниже климатической нормы, столбики термометров зафиксируются на отметке 19-22 градуса, при этом во все дни ожидаются кратковременные дожди, сообщил РИАМО сотрудник Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«У нас пока стоит циклон, он закачивает холодный воздух. Деваться циклону некуда. На юге и востоке стоит высокое давление и не выпускает его. У нас до следующей субботы погода прохладная, чуть ниже нормы даже», - сказал Цыганков.

По его словам, ночные температуры будут примерно 9-13 градусов, дневные от 19 до 22 градусов. В субботу, предварительно, 14-19 градусов днем.

Он добавил, что во все дни следующей недели ожидается облачная погода, возможны кратковременные дожди. Ветер прогнозируют юго-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду.