РИАМО - 7 июл. За вчерашний день поступили анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах в столичных аэропортах «Домодедово» и «Шереметьево», а также сообщили об абразиве в топливе трех пассажирских самолетов, готовившихся к вылету, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

«В 17:25 6 июля от сменного директора аэропорта «Домодедово» поступила информация об анонимном телефонном сообщении по обратной связи в службу охраны о минировании здания аэропорта «Домодедово» (выход на посадку) и трех вылетающих из аэропорта самолетов: рейс №706, Москва - Ашхабад (Боинг-777), рейс №1327 Москва - Цюрих (Аэробус А-320) и рейс №422 Москва - Токио (Боинг-787), сообщено об абразиве в топливе», - говорится в сообщении.

Эвакуация людей не проводилась, служба безопасности аэропорта была переведена в усиленный режим работы «Аноним».

Также потупило анонимное телефонное сообщение о минировании здания аэропорта «Шереметьево». Эвакуация людей не проводилась. Аэропорт работает в штатном режиме.

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