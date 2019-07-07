РИАМО - 7 июл. В воскресенье в Москве и Подмосковье ожидается теплая погода практически без дождей, будет облачно с прояснениями, воздух в регионе может прогреться до плюс 20 градусов, скорость ветра составит до 12 метров в секунду, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Воскресный день окажется для столицы и области теплым и практически сухим. Передышку в циклонах обеспечит промежуточный гребень антициклона с юга. Ожидается облачная погода с прояснениями. Лишь к вечеру местами пройдет небольшой дождь», - говорится в сообщении.

Синоптики добавляют, что воздух в Москве прогреется до 18-20, по области до 15-20 градусов. Ветер юго-западных, западных румбов подует со скоростью 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление повысится и в середине дня составит 738 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха - около 50%.

В регионе сохраняется нехарактерная для начала июля прохладная погода. Атмосферное давление пониженное. Такие метеопараметры, в сочетании с неустойчивым геомагнитным фоном, являются внешним фактором риска для метеочувствительных людей.

Особенно метеозависимы люди с сердечно-сосудистой патологией, психо-эмоциональными нарушениями, поэтому следует в этот день больше уделять внимания своему самочувствию, контролировать артериальное давление, принимать лекарство, рекомендованное врачом, стараться не перегружать организм чрезмерными физическими нагрузками.

Влажно-прохладный характер погоды может провоцировать обострения воспалительных и посттравматических болезней опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, что также потребует применения медикаментозной терапии.