РИАМО - 6 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил туристов и жителей Подмосковья прогуляться по Зарайску и отдохнуть от суматохи больших городов.

«Зарайск – удивительно тихий и спокойный город. Именно тут прошло детство Достоевского, а за стенами кремля собиралась дружина Дмитрия Пожарского», - написал Воробьев на своей странице в Instagram.

Он добавил, что Зарайск - город невысоких зданий и старинной архитектуры.

«По нему приятно просто гулять, задерживаясь у торговых рядов и отдыхая от суматохи больших городов. Приезжайте в Зарайск!» - отметил губернатор Московской области.

Фестиваль «Зарайская слобода», который состоится 20 и 21 июля в городском округе Зарайск, вошел в пятерку самых популярных этнографических и фольклорных фестивалей в регионах России на открытом воздухе, популярных у туристов для летних путешествий 2019 года.

В прошлом году Зарайск вошел в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, проводившегося по инициативе президента РФ Владимира Путина, и получил грант в размере 50 миллионов рублей.

В городском округе ведется благоустройство различных общественных территорий. К примеру, в сквере у Водонапорной башни планируется создать зону отдыха, где будут теннисные столы, парковые стулья и скамейки. Здесь же оборудуют современную детскую игровую площадку для игры с водой.

В Московской области стартовал проект «Лето в Подмосковье», основная задача которого - привлечь туристов в небольшие города региона. В рамках проекта подготовлены разнообразные мероприятия и туристические маршруты. Кроме того, жителей и гостей Московской области ждут события под брендом «Подмосковные вечера», их проведут в каждом муниципалитете.

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