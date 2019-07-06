РИАМО - 6 июл. В 2019 году в программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (МКД) в Можайском округе Подмосковья включили 50 многоквартирных домов, сейчас согласовываются планы-графики выполнения работ, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Московской области.

«В этих целях в рамках региональной программы капитального ремонта жилого фонда из средств фонда капитального ремонта Московской области будет направлено более 263 миллионов рублей, в том числе более 84 миллионов рублей будет направлено на ремонт кровель в 29 многоквартирных домах, более 26 миллионов рублей - на ремонт внутридомовых инженерных систем в 11 МКД», — говорится в сообщении.

На ремонт фасадов в 34 МКД выделили более 34 миллионов рублей. Утеплят фасады восьми МКД на сумму более 91 миллиона рублей, более 6 миллионов рублей направят на ремонт фундамента в 24 МКД.

По итогам проведения процедуры конкурсного отбора подрядных организаций по проведению строительно-монтажных работ победителем была признана организация ООО «Комтех». В настоящее время фондом капремонта и подрядной организацией согласовываются планы-графики производства работ.

В программу капитального ремонта прошлого года в Можайском округе включили 40 МКД по общестроительным работам и один многоквартирный дом по замене лифтов.

На 2019 год в Подмосковье запланирован ремонт более 2,6 тысячи домов, улучшение жилищных условий получат более 300 тысяч жителей. На эти цели выделено более 22 миллиардов рублей. Ознакомиться с адресной программой ремонта многоквартирных домов Московской области на 2019 год жители Подмосковья могут на интерактивной карте фонда капитального ремонта Подмосковья, размещенной на сайте фонда http://fkr-mosreg.ru/.