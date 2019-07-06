РИАМО - 6 июл. На Московском урбанфоруме назвали победителей ежегодной премии MUF Community Awards, церемония награждения состоялась 5 июля, она завершила деловую программу форума, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.



«В этом году премия вручалась в 10 номинациях. Победителей определяли публичным голосованием, которое проходило с 15 июня по 1 июля на сайте mos.ru. В нем приняли участие более 20 тысяч человек», - говорится в сообщении.



Как отмечается на сайте, торжественную церемонию награждения открыл заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Он отметил, что Московский урбанистический форум можно считать успешным — только за два дня его посетили 8,5 тысяч участников из 68 стран, на сессиях выступили 111 зарубежных спикеров.



Лучшей в номинации «Городской дизайн» стала команда дизайнеров, которые занимались реконструкцией цеха бывшего завода имени Лихачева (ЗИЛ).



Проект масштабной игровой площадки «Салют» в Парке Горького победил в категории «Город для детей». Премию команде разработчиков вручил руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин.



Лучшей городской выставкой признана постоянная экспозиция в Музее ГУЛАГа «ГУЛАГ в судьбах людей и истории страны». Победа в номинация «Городская гастрономия» в этом году досталась команде гастромаркета «Вокруг света». В категории «Городские технологии» первым стал интернет-сервис хранения вещей «Чердак».



Лучшим благотворительным и социальным проектом стал спецпроект врача Андрея Павленко «Жизнь человека», который посвящен тому, как живут люди с онкологическими заболеваниями, с какими сталкиваются трудностями и какая помощь им нужна.



Первый международный зрительский фестиваль авторского кино победил в номинации «Культурные инициативы». Главная цель проекта — показать, что авторские фильмы могут быть интересными широкому кругу зрителей. В категории «Спортивные и оздоровительные проекты» отметили бесплатную площадку для круглогодичных занятий спортом.



Онлайн-университет Arzamas признали лучшим образовательным проектом. В номинации «Городские СМИ и блоги» первым стал телеграм-канал «Архитектурные излишества», который рассказывает об архитектуре России и мира.



Специальной награды Московского урбанистического форума удостоился совместный проект «Яндекс.Такси» и поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Благодаря ему таксисты помогают добровольцам искать пропавших людей. Гендиректор Московского урбанистического форума Денис Бойков вручил награду водителю из Ульяновска Константину Сидорову, который помог найти и вернуть домой пропавшего 72-летнего дедушку.