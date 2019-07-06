РИАМО - 6 июл. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, как должны выглядеть и развиваться города, и об их «родовых проблемах», среди которых плохая экология и одиночество людей.

«Первой ключевой сессией на этом форуме (Московском урбанистическом форуме — ред.) у нас была сессия Urban Health — «Здоровый город»<…>. Это не столько про больницу и здравоохранение, сколько про создание здоровой городской среды. Ведь какие проблемы у человека, который проживает в мегаполисе? Стрессы, одиночество, плохая экология, невостребованность и другие психологические и социально-экологические факторы — они являются «родовой проблемой» городов», — сказал Собянин в интервью RT.

Он отметил, что Urban Health говорит о том, что нужно менять города, чтобы человек здесь чувствовал себя здоровым, психологически устойчивым.

«Для этого нужно создать общественные пространства, прогулочные зоны, спортивные кластеры. Чтобы человек больше занимался спортом, вел здоровый образ жизни, больше ходил, больше общался. Когда люди общаются — на площадях, на улицах, в парках, на фестивалях — создается городское сообщество, люди чувствуют себя сопричастными развитию города», – добавил мэр.

Собянин считает, что необходимы специальные программы для людей пожилого возраста, чтобы они не чувствовали себя брошенными и одинокими. Такие, как «Московское долголетие». Любой городской проект нужно рассматривать, по мнению мэра, с точки зрения долголетия и улучшения здоровья.

Московский урбанистический форум проходит с 4 по 7 июля 2019 года в столичном парке «Зарядье». Тема форума в этом году – «Качество жизни. Проекты, меняющие города».