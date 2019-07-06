РИАМО - 6 июл. В Подмосковье в субботу открылся фестиваль «Джазовые сезоны», в открытии приняли участие звезды российской и зарубежной музыки, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Мероприятие, организованное при поддержке правительства региона, проходит в музее-заповеднике «Горки Ленинские» в пятый раз. В течение двух дней перед зрителями выступят 10 коллективов, в том числе с мировыми именами.

«То, как художественный руководитель фестиваля Игорь Бутман отбирает исполнителей, создает «Джазовым сезонам» отличную репутацию. Наши иностранные участники, приехавшие сюда впервые, отметили, что хорошо знали о фестивале, потому что видели, кто в нем ранее принимал участие. А это суперзвезды джаза», — сказала министр культуры Московской области Нармин Ширалиева.

Она добавила, что на фестивале очень домашняя атмосфера, она напоминает семейный праздник.

В первый день программы — выступления народного артиста России Игоря Бутмана с Московским джазовым оркестром, Алекса Ростоцкого, ансамбля Давида Голощекина, а также Валерия Сюткина со своим проектом Light jazz. Зрители также увидят одно из лучших трио последнего десятилетия в составе пианиста Ларри Голдинга, гитариста Питера Бернстайна и барабанщика Билла Стюарта.

«Всегда приятно приезжать в этот музей-заповедник, где потрясающая природа, история - все это создает невероятное настроение. Тут потрясающий звук, я в очередной раз поражаюсь той акустике, которая есть в усадьбе. Пять лет мы уже проводим здесь фестивали, я хочу сказать слова благодарности губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву, министерству культуры региона, администрации района за поддержку», — отметил Бутман.

В воскресенье выступит один из хедлайнеров фестиваля – знаменитый американский трубач, номинант премии Grammy Кристиан Скотт. Также выступит группа Under Influence, квинтет Игоря Бутмана, трио Андрея Кондакова, Guru Groove Foundation.

Для детей до 10 лет вход на фестиваль бесплатный.