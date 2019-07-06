РИАМО - 6 июл. На строительно-монтажные работы по программе капремонта в Пушкинском городском округе выделено более 883 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Подмосковья.

«В программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (МКД) Пушкинского городского округа включены 83 многоквартирных дома», — говорится в сообщении.

Более 188 миллионов рублей будет направлено на ремонт кровель в 49 многоквартирных домах, более 118 миллионов рублей на ремонт внутридомовых инженерных систем в 29 домах. На ремонт фасада в 47 домах выделена сумма более 166 миллионов рублей, утеплят фасады в 16 домах на сумму более 252 миллионов рублей.

На ремонт фундамента 24 многоквартирных домов направят сумму более 7 миллионов рублей, а на замену лифтового оборудования в 11 домах будет направлено более 40 миллионов рублей, подвальное помещение отремонтируют в одном доме на сумму более 1 миллиона рублей.

Строительно-монтажные работы будет проводить ООО «РусСтройГруп», компанию определили в ходе конкурсного отбора. Сейчас выполняются мероприятия по согласованию планов-графиков производства работ.

В программу капитального ремонта прошлого года в Пушкинском городском округе было включено 105 домов по общестроительным работам и два дома по замене лифтов.

В 2019 году в Подмосковье запланирован ремонт более 2,6 тысячи домов, улучшение жилищных условий получат более 300 тысяч жителей. На эти цели выделено более 22 миллиардов рублей.