РИАМО - 7 июл. В павильоне Московских центральных диаметров пройдет мастер-класс по шахматам, играть научат всех желающих, записаться на занятие можно через TimePad, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

В воскресенье также пройдет лекция для родителей. Мероприятия приурочены ко Дню семьи, любви и верности.

«В 13:00 в Павильоне МЦД начнется лекция педиатра, который расскажет о самых полезных привычках, которые родители должны привить детям с первых лет жизни. Лекцию проведет Андрей Ольшевский, врач-педиатр специализированной педиатрической бригады скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.

В 15:00 для гостей павильона начнется лекция «Как научить ребенка играть в шахматы, а, главное, зачем?», рассчитанная на родителей с детьми старше 4 лет. Сертифицированный кандидат в мастера спорта по шахматам, автор более 10 обучающих пособий Екатерина Волкова расскажет о лучших изданиях по обучению детей игре в шахматы. После мастер-класса все желающие смогут попробовать себя в игре в шахматы.

Также весь день будут работать фотозона, чайный уголок.

Записаться на лекцию и мастер-класс можно на страницах мероприятий на TimePad.

Павильон МЦД находится на площади у Киевского вокзала, он работает с 9:00 до 21:00. Вход свободный«За полгода работы павильон МЦД посетили более 90 тысяч человек. За это время здесь было проведено более 200 групповых и индивидуальных экскурсий, и организовано более 40 мероприятий. Важно, что павильон не только информирует посетителей о проекте МЦД, но и все чаще становится площадкой для городских <…> мероприятий» – рассказал начальник управления развития рельсовых видов транспорта департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Андрей Акимов.

Проект МЦД включает пять маршрутов общей протяженностью 446 километров. Запуск первых двух маршрутов Московских центральных диаметров Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск состоится в ноябре.