РИАМО - 6 июл. В 2019 году в программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Раменском городском округе включены 67 многоквартирных домов, всего в Подмосковье отремонтируют более 2,6 тысячи домов, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Московской области.

«На строительно-монтажные работы в рамках региональной программы капитального ремонта жилого фонда в Раменском городском округе выделено более 579 миллионов рублей, в том числе более 202 миллионов рублей будет направлено на ремонт кровель в 50 многоквартирных домах», — говорится в сообщении.

Более 87 миллионов рублей потратят на ремонт внутридомовых инженерных систем в 22 домах, на ремонт фасадов в 42 домах выделено более 72 миллионов рублей. На утепление фасадов в восьми домах направят более 138 миллионов рублей, лифтовое оборудование заменят в трех домах, на это потратят более 23 миллионов рублей. На ремонт фундамента в семи домах выделено более 2 миллионов рублей.

Строительно-монтажные работы будет проводить ООО «Стройразвитие-М», компанию определили в ходе конкурсного отбора. Сейчас выполняются мероприятия по согласованию планов-графиков производства работ.

В программу капитального ремонта прошлого года в Раменском округе были включены 40 домов по общестроительным работам и 15 по замене лифтов.

На 2019 год в Подмосковье запланирован ремонт более 2,6 тысячи домов, улучшение жилищных условий получат более 300 тысяч жителей. На эти цели выделено более 22 миллиардов рублей.