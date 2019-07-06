РИАМО - 6 июл. В первой акции «Школа ЖКХ нашего двора» в субботу приняли участие 626 управляющих организаций из всех муниципалитетов, акцию посетили более 12 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Московской области.

Праздничные дворовые мероприятия были организованы в 446 точках Подмосковья.

«Главная цель новой акции, которая организована по поручению вице-губернатора Московской области Дмитрия Владимировича Пестова, – сделать максимально доступной для жителей Подмосковья информацию о работе всего жилищно-коммунального хозяйства региона. Поэтому в местах проведения «Школы ЖКХ нашего двора» на вопросы собравшихся отвечали представители управляющих компаний, местных администраций, профильных министерств, ведомств и организаций», — говорится в сообщении.

Помимо сотрудников Госжилинспекции региона, на вопросы отвечали представители министерства благоустройства Московской области, министерства энергетики Подмосковья, Госадмтехнадзора региона, фонда капитального ремонта, АО «Мособлгаз», ООО «МособлЕИРЦ», АО «Мосэнергосбыт», региональных операторов по обращению с ТКО, специализированных организаций, обслуживающих газовое и лифтовое оборудование, и другие.

«Школа ЖКХ нашего двора» расширила формат прежней акции Госжилинспекции «День открытых дверей в управляющих компаниях». У жителей Московской области теперь появилась возможность получить ответы сразу на все вопросы из области ЖКХ, а не только на те, что входят в компетенцию Госжилинспекции. Это и новые принципы обращения с твердыми коммунальными отходами, и благоустройство городской среды, и правила эксплуатации квартирного газового оборудования, и многое другое», — отметила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

В рамках акции в Богородском городском округе 23 управляющие компании объединились для организации праздника в парке «Волхонка» с выступлением эстрадно-духового оркестра, интерактивными играми и конкурсами для детей. Посетителей акции, организованной МУП «ГЖЭУ-4» в Мытищах, ждали выступление ди-джея и шоу мыльных пузырей. Управляющая компания «Школьная» предложила юным жителям Ивантеевки украсить себя аквагримом, а АО «Люберецкая управляющая компания» пригласило жителей дома №9 по улице 3-е почтовое отделение испить чаю из настоящего самовара.

Федина приняла участие в акции в Ленинском районе и в Подольске.