РИАМО - 6 июл. В центре Москвы на Патриарших прудах задержали мужчину, представлявшегося сотрудником центра организации дорожного движения (ЦОДД), который пугал штрафами водителей, нарушивших правила остановки, и требовал у них денег, чтобы не выписывать протокол о нарушении, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ЦОДД.
«В Москве обнаружен лжесотрудник ЦОДД. Вооружившись самодельным удостоверением, он пугал штрафами водителей, нарушивших правила остановки или стоянки, и предлагал за вознаграждение закрыть глаза на нарушение», - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что сотрудники ЦОДД могут выписать водителю протокол об административном правонарушении, но они не имеют права принимать деньги.
В Москве обнаружен лжесотрудник ЦОДД.— ЦОДД (@gucodd) July 4, 2019
Вооружившись самодельным удостоверением, он пугал штрафами водителей, нарушивших правила остановки или стоянки, и предлагал за вознаграждение закрыть глаза на нарушение.
Не дайте себя обмануть!Сотрудники гор.служб никогда не будут так делать. pic.twitter.com/opXqkdBRO2
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