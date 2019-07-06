РИАМО - 6 июл. В центре Москвы на Патриарших прудах задержали мужчину, представлявшегося сотрудником центра организации дорожного движения (ЦОДД), который пугал штрафами водителей, нарушивших правила остановки, и требовал у них денег, чтобы не выписывать протокол о нарушении, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ЦОДД.

«В Москве обнаружен лжесотрудник ЦОДД. Вооружившись самодельным удостоверением, он пугал штрафами водителей, нарушивших правила остановки или стоянки, и предлагал за вознаграждение закрыть глаза на нарушение», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сотрудники ЦОДД могут выписать водителю протокол об административном правонарушении, но они не имеют права принимать деньги.