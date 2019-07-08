РИАМО - 8 июл. В торговом центре «МЕГА Белая Дача» подмосковных Котельников в понедельник пройдет праздничная программа, посвященная Дню семьи, любви и верности, сообщается в Instagram-аккаунте управления развития отраслей социальной сферы администрации городского округа.

«Восьмого июля в ТЦ «МЕГА Белая Дача» состоится праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности. Начало в 17:00», – говорится в сообщении.

Участников праздника ждут творческие выступления воспитанников дошкольных учреждений, конкурс-дефиле, мастер-классы.

Для детей организаторы подготовили анимационную программу. Вход свободный.

День семьи, любви и верности празднуют 8 июля в России с 2008 года. Муромский князь Давыд Юрьевич, в монашестве Петр, и его супруга Ефросинья (Феврония), жившие, по некоторым данным, в XIII веке, были канонизированы в XVI веке. Они считаются покровителями семьи и брака.