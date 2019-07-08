РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 8 июл. В подмосковном Подольске с понедельника начнется прием заявок на получение субсидии из городского бюджета для социальных проектов, ориентированных на ветеранов и инвалидов, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Администрация Подольска объявляет конкурс по отбору программ (проектов) социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории округа в сфере социальной политики, для предоставления субсидий из городского бюджета в 2019 году», – говорится в сообщении.

В конкурсе будут рассматриваться проекты, направленные на проведение социально значимых мероприятий для ветеранов и инвалидов, организацию выставок, конференций, пленумов, семинаров, благотворительных вечеров с чествованием ветеранов и инвалидов и так далее.

Заявки на участие в конкурсе будут приниматься по будням с 8 июля по 7 августа с 9:00 до 17:00 (обеденный перерыв с 13:00 до 13:45) в МКУ «Центр обеспечения мер социальной поддержки населения», по адресу: улица Чистова, дом №11/8, кабинет 103.

Узнать подробности можно по телефону: 8(496)757-77-71.