РИАМО - 6 июл. С 27 августа по 1 сентября въезд в городской округ Жуковский будет ограничен, это связано с проведением Международного авиационно-космического салона, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Въезд разрешат автомобилям жителей Жуковского при предъявлении документов, подтверждающих регистрацию на территории городского округа; автобусам, осуществляющим перевозку пассажиров по регулярным маршрутам; легковым такси при предъявлении разрешения на осуществление деятельности, выданного Минтрансом региона.

«Для передвижения транспортных средств, поддерживающих жизнеобеспечение городского округа, изготовлены специальные пропуска. Необходимо заранее подать заявку, подписанную руководителем организации и оформленную на фирменном бланке. В заявке указывается вид деятельности организации; каким образом автотранспорт задействован в обеспечении жизнедеятельности городского округа Жуковский; регистрационные номера и марки автомашин; контактный телефон исполнителя», — говорится в сообщении.

Прием заявок на оформление пропусков проходит до 5 августа с 9:00 до 18:00 (обед с 13:00 до 14:00) в здании администрации городского округа. Выдача пропусков осуществляется с 5 по 12 августа с 9:00 до 18:00 (обед с 13:00 до 14:00) в здании городской администрации.

Международный авиационно-космический салон пройдет в Жуковском с 27 августа по 1 сентября. Главная цель проведения МАКС - демонстрация российских высоких технологий и открытости внутреннего рынка России для совместных проектов с зарубежными партнерами.

На сайте МАКС уже открылась продажа билетов на посещение авиасалона.