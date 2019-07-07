РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 7 июл. В парке имени Талалихина подмосковного Подольска в воскресенье проведут благотворительный забег в помощь тяжелобольной девочке, которая страдает от генетического заболевания.

V юбилейный благотворительный забег в помощь маленькой Варваре, которая страдает от спинальной мышечной атрофии состоится в парке имени Талалихина в Подольске. Регистрация участников будет проходить с 10:30 до 11:00, после чего пройдет разминка, а с 11:10 и до 12:00 сам забег.

Стоимость участия – 200 рублей. Все собранные средства будут переданы на лечение тяжелобольному ребенку. Сбор участников будет проходить у танцевальной веранды в парке.

Всего в забеге примут участие 10 команд, среди которых будет женская футбольная команда «Подольчанка», а также две команды от клуба красоты Lisole.