РИАМО - 6 июл. Власти Москвы планируют на столичных пустырях обустраивать парковки, а новые соцобъекты строить из быстровозводимых конструкций, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Дмитрий Преснов на форуме «Мой район» отметил, что все популярнее становится строительство социальных объектов из быстровозводимых конструкций.

«Сейчас наша задача — подготовить типовые решения, чтобы можно было создавать такие объекты в течение года-полутора из быстровозводимых конструкций. Они ничем не хуже. Собственно говоря, у нас все заводы строятся из таких конструкций», — сказал Преснов.

Еще одна важная задача, на которой сосредоточится город, — это парковки. Планируется превращать в плоскостные стоянки столичные пустыри. Это позволит разгрузить от автомобилей городские дворы.

На форуме также обсудили развитие городских парков. Они должны стать местом, где можно не только гулять, но и заниматься спортом, участвовать в культурных мероприятиях и даже учиться. Этим летом в московских зеленых зонах пройдет около 7 тысяч мероприятий — открытые театральные репетиции, занятия для детей и взрослых «Читаем в парке», мастер-классы по садоводству «Огород в парке» и многое другое. При этом москвичи чаще выбирают для отдыха тихие и немноголюдные парки.

Преснов добавил, что городу необходимо слушать людей, ведь часто локальные проблемы районов неочевидны для чиновников.

Форум «Мой район» проходит с 4 по 6 июля в рамках Московского урбанистического форума. В нем участвуют более 250 спикеров — экспертов в урбанистике и градостроении.