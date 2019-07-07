РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 июл. В музее поселка Малаховка Люберец в воскресенье проведут праздничную программу, посвященную художнику Марку Шагалу, сообщается на сайте музея.

Мероприятие приурочено к 132-летию со дня рождения французского художника еврейского происхождения.

«Дни Шагала в Малаховке пройдут 7 июля. Праздничная программа пройдет в Малаховском музее, начало в 14:00. Вход свободный», – говорится в сообщении.

В рамках праздничной программы состоится выставка «Шагал в Малаховке», также пройдет литературно-музыкальная композиция «Шагал в музыке», в которой примут участие учащиеся детской школы искусств имени Ковлера. Все желающие смогут поучаствовать в мастер-классе по живописи.

Также в музее в этот день проведут презентацию «Новое о Малаховской детской колонии».