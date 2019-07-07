РИАМО (КОРОЛЕВ) - 7 июл. Чемпион Москвы по легкой атлетике Максим Корягин проведет бесплатное занятие в Королеве в воскресенье.

Бесплатное занятие пройдет на стадионе «Металлист» в 16:00. Тренировка проводится для всех желающих без ограничений по возрасту.

Тренировки спортсмен планирует проводить регулярно, для начала минимум один раз в месяц. Корягин хочет популяризировать легкую атлетику в городе. На тренировки он планирует приглашать профессиональных спортсменов. В воскресенье состоится первая такая тренировка, на нее запись не требуется, приходить можно семьями и компаниями.

Для тренировки понадобится только удобная спортивная форма.