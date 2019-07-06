РИАМО - 6 июл. Прием документов на регистрацию кандидатов в депутаты городской думы завершился в Москве, 416 кандидатур было выдвинуто по состоянию на утро субботы, сообщает «Интерфакс».

«Процедура выдвижения кандидатов завершилась в 18:00 пятницы, а подача документов на регистрацию, включая подписи избирателей при необходимости, завершилась в 18:00 субботы. Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов завершился накануне, потому подписи, собранные 6 июля, будут признаны недействительными», — говорится в сообщении.

По состоянию на утро субботы было выдвинуто 416 кандидатур, из них только 21 – действующие депутаты. По данным на утро 5 июля только 56 кандидатов прошли процедуру регистрации. Среди них представители КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР, а также три самовыдвиженца, представляющие «Единую Россию». Всего в городской думе 45 мест.

В Мосгоризбиркоме уточнили, что заверены списки кандидатов 17 партий. КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» сбор подписей не потребуется, так как они представлены в Госдуме РФ. Кандидатам, представляющим «Единую Россию», нужно заручиться поддержкой избирателей, так как они шли самовыдвиженцами.

Окончательный список кандидатов в депутаты Мосгордумы станет известен не позднее 17 июля. После подачи документов на регистрацию кандидатами у окружных избирательных комиссий есть десять дней на проверку необходимых документов и принятие решения о регистрации либо об отказе в регистрации.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября 2019 года в единый день голосования.

На данных выборах решено провести эксперимент по электронному голосованию. Голосование через интернет будет доступно в трех избирательных округах: №1 — Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково (Зеленоград); №10 — Бибирево, Лианозово, Северный; №30 — Чертаново Центральное и Южное.