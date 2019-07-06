РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 июл. В подмосковном Подольске свыше 900 человек приняли участие в акции «Школа ЖКХ нашего двора», которая проводилась в субботу на 27 площадках горокруга, сообщается на сайте администрации округа.

В горокруге в субботу прошла акция, организованная Госжилинспекцией Московской области «Школа ЖКХ нашего двора». Цель мероприятия – обеспечить всестороннюю информированность населения о работе жилищно-коммунального хозяйства региона. В мероприятии приняли участие представители управляющих компаний, ООО «МосОблЕИРЦ», Госадмтехнадзора, Государственной жилищной инспекции, министерства ЖКХ Московской области и администрации округа.

«Акция «Школа ЖКХ нашего двора» пришла на смену предыдущей акции Госжилинспекции «День открытых дверей в УК Подмосковья», она станет более масштабной и широкоформатной, но при этом сохранит ежеквартальную периодичность. Отметим, что в акции «Школа ЖКХ нашего двора» в городском округе Подольск приняли участие более 900 жителей, мероприятие для них организовали 27 управляющих организаций», - говорится в сообщении.

Главной площадкой акции стал двор на улице Генерала Смирнова, дом 11 в микрорайоне Кузнечики, где праздник провела управляющая компания МУП «ДЕЗ».